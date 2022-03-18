Лавров заявил, что у США много биолабораторий в бывших странах СССР по всему периметру России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у США много биолабораторий по всему периметру России, и нельзя исключать, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона, который распоряжается деятельностью этих лабораторий. Об этом он сообщил в интервью RT.

По словам Лаврова, биолаборатории США есть в странах бывшего СССР по всему периметру России.

«Украина, возможно, это крупнейший проект с точки зрения Пентагона, который и распоряжается деятельностью этих лабораторий», — считает министр.