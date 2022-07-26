Газопровод «Северный поток — 2» способен удовлетворить потребности Европы, однако она по политическим мотивам не позволила ему заработать. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Уганду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщил ТАСС.

«„Северный поток — 2“, который готов полностью удовлетворить нужды Европы в этом виде топлива, просто закрыт по сугубо политическим причинам», — сказал министр.

Инвестиции в этот мегапроект, как назвал его Сергей Лавров, сделаны в полном соответствии с законодательством Евросоюза. Однако как только газопровод подготовили к работе, Еврокомиссия задним числом приняла нормативы, которые до сих пор используют для торможения этого важнейшего для энергобезопасности Европы газопровода.

Он добавил, что западные страны ответственность за практически все проблемы сваливают на Россию, а началось это задолго до февраля 2022 года. Многократно Евросоюз в течение последних шести-семи лет говорил, что она использует газ в качестве оружия, в то же время делая все, чтобы ограничить мощность перекачки газа по «Северному потоку».