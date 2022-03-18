Лавров заявил, что санкционное давление на Россию продолжится

Западные страны продолжат наращивать санкционное давление, но Россия к нему уже привыкла. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова привел ТАСС.

«Мы привыкли к этому. Сейчас будет пятая волна санкций, потом еще одна волна. Эти санкционные ограничения только укрепляют Россию», — заявил дипломат.

Лавров отметил, что страны Европы практически утратили свою независимость перед США.

«На 99% Европа прекратила попытки сохранять свою независимость перед США, хоть президент Франции Макрон и говорит о том, что стратегическая автономия Евросоюза является для него целью. Однако я полагаю, он в ней не преуспеет», — заявил он.

У России больше нет иллюзий относительно стран Запада, поэтому она может рассчитывать только на себя, подчеркнул Лавров.

Представитель МИД Мария Захарова назвала Совет Европы лишь инструментом для пропаганды идей НАТО.

Ранее депутаты ПАСЕ проголосовали за выход РФ из Совета Европы.