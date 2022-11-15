Мир 15 ноября 2022, 12:41 Лавров заявил, что Россия рассчитывает на развитие сотрудничества с КНР Глава МИД Лавров: Россия рассчитывает на преемственность подходов Китая в отношении к ней РИА «Новости»

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Россия надеется на преемственность в подходе Китая к взаимодействию с ней после обновления партийно-государственного аппарата КНР. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с китайским коллегой Ван И на саммите G20.

Министр иностранных дел России поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая и отметил, что Россия приветствует это событие. Лавров назвал Цзиньпина «давним другом российского народа».

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«Мы все были рады узнать, что товарищ Си Цзиньпин <…> единогласно переизбран на пост <…>, что подтвердило его неоспоримый политический авторитет, поддержку проводимого им курса», — процитировал ТАСС главу МИД России.

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Обращаясь к Ван И, Лавров отметил, что это уже десятый их контакт в 2022 году, и напомнил, что их руководители «тоже активно общаются». В последний раз они встречались на заседании Совета глав государств ШОС.

«Мы подтвердили те задачи, которые нам надо решать уже на новом этапе наших отношений», — констатировал Лавров.

Он выразил уверенность в том, что Россия и Китай задействуют новые возможности для того, чтобы полнее раскрыть потенциал сотрудничества, а на саммите «полезно обсудят» поставленные лидерами двух стран задачи.