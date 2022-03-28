Лавров заявил, что Россия продолжит поддерживать отечественные диаспоры за рубежом

Россия продолжит оказывать юридическую поддержку представителям национальной диаспоры в зарубежных странах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова привел ТАСС.

«На это ориентированы и действующие под эгидой Фонда поддержки соотечественников интернет-порталы, интерактивные правовые рубрики и центры правовой помощи», — сообщил Лавров.

Дипломат отметил, что основной задачей является доведение до российских общин юридических материалов по законодательству стран пребывания, которые затрагивают вопросы обеспечения прав и недопущение дискриминации национальных меньшинств.

«Рассчитываем на сплоченность российских диаспор за рубежом», — заключил глава дипведомства.

Ранее Лавров анонсировал скорое введение ограничительных мер по въезду в Россию для граждан недружественных государств. Прежде всего к ним относятся те лица, которые причастны к нарушению законных прав россиян или российских компаний.