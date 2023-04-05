Мир 05 апреля 2023, 22:49 Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны Пресс-служба Кремля

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Соединенные Штаты и Российская Федерация находятся в горячей фазе войны, так как американские власти поставляют Украине оружие. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров телеканалу «Россия 1». Фрагмент программы выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего», — сообщил министр.

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Лавров добавил, что администрация Белого дома угрожает начать поставки Украине «более дальнобойных, смертоносных систем». Но, по его мнению, отношения между Вашингтоном и Москвой необходимо поддерживать.

«По крайней мере, мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум, и они все-таки диалог какой-то возобновят. Посмотрим, ждать недолго осталось», — отметил глава МИД.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает Евросоюз как недружественное объединение. Он подчеркнул, что ЕС подорвал свое доверия, открыто выражая о необходимости стратегического поражения РФ.