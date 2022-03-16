Лавров заявил, что Россия никогда не имела претензий лично к украинскому народу

Россия никогда не имела претензий лично к украинскому народу. C таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«У подавляющего большинства наших граждан нет никаких претензий к украинскому народу, так же, как и у украинского народа — к людям России. Но [западные страны] стали украинский народ „дебилизировать“ и всячески настраивать против русских», — приводит слова дипломата РИА «Новости».

Министр признался, что сам любит украинскую культуру, язык и юмор, а среди его друзей есть украинцы.

«Я люблю украинскую культуру — эту мягкость, мову украинскую, кухню украинскую люблю, люблю украинский юмор, который всегда с самоиронией», — сказал дипломат.

Он также отметил, что переговоры с украинской делегацией идут непросто, но есть определенная надежда на достижение компромисса. «Такую же оценку дают и некоторые представители украинской делегации», — указал Лавров.

Ранее Лавров, комментируя спецоперацию на украинской территории, заявил, что Россия останавливает войну, развязанную Украиной. Именно власти этой страны на протяжении восьми лет вели действия против населения Донбасса, указал министр.