Мир 01 марта 2023, 17:02 Лавров заявил, что продление зерновой сделки зависит от учета российских интересов Глава МИД Лавров: продление зерновой сделки зависит от интересов российских производителей РИА «Новости»

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Продление продовольственного соглашения зависит от учета российских интересов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Итоги встречи привели на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Дипломаты встретились на полях совещания глав МИД G20. Они обсудили перспективы реализации зерновой сделки.

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«С российской стороны было подчеркнуто, что продолжение пакетного соглашения по зерну возможно лишь при учете интересов российских производителей», — отметили в пресс-службе МИД России.

Речь идет о беспрепятственном доступе на международный рынок российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Лавров и Чавушоглу обменялись мнениями по вопросам политического диалога России и Турции и сотрудничества в торгово-экономической сфере. В том числе дипломаты обсудили помощь республике в разборе последствий землетрясений, которые произошли в начале февраля. Они рассмотрели также ряд международных проблем, в частности, ситуацию в Сирии, и график грядущих двусторонних контактов на разных уровнях.