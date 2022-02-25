Лавров заявил, что никто не собирается нападать на украинский народ

Россия не собирается нападать на украинский народ. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Никто не собирается нападать на украинский народ, никто не собирается относиться каким-то унижающим достоинство образом к военнослужащим украинских Вооруженных сил», — приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что российские военные не наносят никаких ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

По словам Лаврова, Россия приняла решение о специальной военной операции для того, чтобы украинцы освободились от гнета нацификации и могли сами определить свое будущее.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. «Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — сказал российский лидер.

Как указали в Минобороны РФ, Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

Европейские страны, Япония, Канада и США осудили действия России и ввели против нее новые санкции.