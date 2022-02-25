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    25 февраля 2022, 14:02

    Лавров заявил, что никто не собирается нападать на украинский народ

    Дарья Смирнова

    Россия не собирается нападать на украинский народ. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что никто не собирается нападать на украинский народ

    «Никто не собирается нападать на украинский народ, никто не собирается относиться каким-то унижающим достоинство образом к военнослужащим украинских Вооруженных сил», — приводит его слова РИА «Новости».

    Он отметил, что российские военные не наносят никаких ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

    По словам Лаврова, Россия приняла решение о специальной военной операции для того, чтобы украинцы освободились от гнета нацификации и могли сами определить свое будущее.

    Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. «Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — сказал российский лидер.

    Как указали в Минобороны РФ, Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

    Европейские страны, Япония, Канада и США осудили действия России и ввели против нее новые санкции.