Лавров заявил, что не приглашал никого фотографироваться с ним на саммите G20

Западные политики продемонстрировали свое понимание протокола и элементарной вежливости, отказавшись участвовать в групповом фото на саммите G20 и присутствовать на приветственном приеме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что такое поведение демонстрирует использование G20 не ради тех целей, для которых она была создана.

«Я же никого не приглашал фотографироваться. А что касается их присутствия или отсутствия — все были в зале, когда началось заседание. Я не считал необходимым делать какие-то жесты, я слушал, мне было интересно понять, чем Запад дышит сегодня», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что западные политики не пришли на приветственный прием, который прошел накануне. По мнению главы МИД РФ, это только их желание, понимание протокола и просто вежливости.

«Я считаю, что все идет, как мы и предполагали, но нас, я уверен, услышали», — добавил он.

Саммит министров G20 открылся 7 июля на Бали. По данным японского агентства Kyodo, на встрече министров иностранных дел G20 отменили групповую фотографию из-за того, что некоторые из них не хотели сниматься с Лавровым.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди также сообщила агентству, что главы МИД стран G7 отказались принимать участие в приветственном приеме по этой же причине.