Мир 27 марта 2023, 13:34 Лавров заявил, что многие страны мира не хотят подчиняться бывшим метрополиям Глава МИД Лавров: мир многополярен, никто не хочет подчиняться бывшим метрополиям РИА «Новости»

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Современный мир многополярен, никто сейчас не хочет что-то делать в интересах исключительно стран Запада. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на попечительском совете Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Попытки изолировать Россию на международном уровне, указал министр, не увенчались успехом. Это признают и сами представители недружественных стран.

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«Современный мир многополярен, и мало кто хочет таскать каштаны из огня для бывших метрополий и жертвовать своими интересами ради того самого золотого миллиарда», — сказал он.

В связи с этим закономерно, что три четверти государств со всей планеты не присоединились к санкциям против России. Они заняли взвешенную позицию по ситуации вокруг Украины, несмотря шантаж и угрозы, которым подвергаются многие страны.

«Сегодня многие страны глобального Юга и глобального Востока, мировое большинство, видят в России надежного, предсказуемого партнера, готового с ними взаимодействовать на основе равноправия, баланса, взаимного учета интересов», — добавил Лавров.

Речь идет, обратил внимание глава российского внешнеполитического ведомства, о становлении нового миропорядка. Многие страны понимают, что от исхода противостояния будет зависеть их будущее. Несмотря на антироссийскую кампанию, добавил Лавров, у России остается немало друзей по всему миру, в частности, на Западе. Многие симпатизируют российской культуре и продвигаемым Россией ценностям, привел слова министра ТАСС.