Мир 26 июня 2023, 16:16 Лавров заявил, что иностранные лидеры звонили Путину выразить солидарность из-за попытки мятежа Глава МИД Лавров: лидеры стран звонили и выражали солидарность Путину из-за попытки мятежа РИА «Новости»

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Лидеры иностранных государств звонили президенту Владимиру Путину, чтобы выразить солидарность в связи с попыткой вооруженного мятежа, рассказал RT глава МИД Сергей Лавров. Он добавил, что политики просили не говорить об их звонках публично.

Министр иностранных дел отметил, что Владимир Путин принял множество звонков от зарубежных коллег. Главы государств выражали солидарность и уверенность в том, что власти сохранят ситуацию под контролем.

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«Многие из них высказали те же мысли: солидарность, уверенность в том, что мы не допустим каких-либо попыток подорвать единство государства, подорвать успех специальной военной операции», — уточнил Сергей Лавров.

Попытка мятежа произошла утром 24 июня. Глава МИД напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил Владимиру Путину и предложил попробовать урегулировать ситуацию мирным способом. По словам Лаврова, если бы мятежники продолжили свое движение, кровопролития избежать не удалось бы. Российский лидер назвал случившееся ударом в спину стране, раскалывающим ее единство.