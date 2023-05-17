Мир 17 мая 2023, 17:49 Лавров заявил, что Европа уступила свои позиции НАТО Глава МИД Лавров: европейцы стали самой пострадавшей стороной от украинского конфликта Пресс-служба Кремля

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Европа окончательно утратила самостоятельность, уступив позиции НАТО, заявил глава МИД Сергей Лавров. В интервью «Царьграду» он рассказал, что, кроме жителей Украины, простые европейцы стали самой пострадавшей стороной из-за продолжающегося конфликта.

Министр иностранных дел отметил: что бы президент Франции Эммануэль Макрон ни говорил про стратегическую автономию, а глава евродипломатии Жозеп Боррель — про необходимость активных действий в Индо-Тихоокеанском регионе, Европа уступила позиции НАТО.

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«Причем уступила даже в правовом смысле, подписав соответствующую декларацию, которая ясно указывает Европе, Европейскому союзу на его место», — уточнил Лавров и добавил, что судьбу региона будут решать американцы.

По словам главы МИД, европейцы серьезно пострадали от украинского кризиса. На ситуации сказалось истощение бюджетов стран ЕС, а также накачивание Украины оружием за их счет. Из-за санкций против России подорожали энергоносители, поэтому европейский бизнес начал переезжать за океан, в США. Европа таким образом расплачивается по счетам, отметил Сергей Лавров.

Глава МИД рассказал, что Россия не допустит истребления русских на Украине. Лавров добавил, что РФ давно привлекала внимание к проблеме притеснения украинскими властями национальных меньшинств.