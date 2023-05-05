Важное 05 мая 2023, 10:44 Лавров заявил, что действия Зеленского отвратят от Украины все уважающие себя страны Глава МИД Лавров: Украина делает все, чтобы никто не захотел с ней общаться piqsels

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Президент Украины Владимир Зеленский прикладывает все усилия к тому, чтобы с этой страной перестало общаться любое уважающее себя государство. На это указал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после заседания министров иностранных дел стран ШОС, комментируя недавнюю атаку дронов на Кремль. Фрагмент выступления опубликовал ТАСС.

«Мне кажется, уже нечего ждать каких-то новых инцидентов, новых провокаций. Зеленский и его команда делают все — и в медийном пространстве и в своих практических шагах, — чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться», — подчеркнул Лавров.

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Он добавил, что «осознание этого зреет». Многие, в частности, министр иностранных дел Пакистана, с которым глава МИД России общался накануне, осудили атаку и выразили надежду на скорейшее определение виновных.

Сергей Лавров добавил, что Россия несмотря ни на что не отказывается от урегулирования проблем, вознкших в результате действий США и их сателлитов по накачиванию Украины оружием. С этими проблемами не удастся справиться, просто «уперевшись в линию соприкосновения», заморозив конфликт, подчеркнул министр. Он констатировал геополитическй характер происходящего: в корне проблемы — стремление Запада сохранить свою гегемонию и диктовать всем свою волю. Если не справиться с этим, кризисы — как на Украине, так и в других частях мира — не получится прекратить.