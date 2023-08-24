Мир 24 августа 2023, 15:22 Лавров заявил, что члены БРИКС не обсуждают создание единой валюты Глава МИД Лавров: в БРИКС не проработали вопрос о единой валюте объединения РИА «Новости»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что страны-члены БРИКС занимаются поиском путей независимых от США и их союзников расчетов, про единую валюту объединения речи нет. Об этом написал ТАСС.

«Про единую валюту никто сейчас не говорит. По крайней мере, сейчас все внимание сосредоточено на поиске путей обеспечения нашей взаимной торговли, взаимных экономических проектов», — подчеркнул дипломат.

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По словам министра иностранных дел, в межгосударственном объединении планируют облегчить использование национальных валют и сформировать альтернативную платежную систему. Как она будет выглядеть — пока неизвестно.

Кроме того, Лавров отметил, что удачное проведение следующего саммита БРИКС в 2024 году в Казани обеспечено.

Ранее Лидеры государств БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита объединения. С 1 января 2024 года в состав союза войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Российский лидер Владимир Путин поздравил новые страны.