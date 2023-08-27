Мир 27 августа 2023, 15:14 Лавров заявил, что БРИКС не планирует кого-либо ущемлять Глава МИД Лавров: БРИКС не ставит своей целью кого-либо ущемлять РИА «Новости»

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Страны БРИКС не ставят своей целью кого-либо ущемить. Таким мнением поделился глава МИД Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Министр иностранных дел заявил, что организации не должны мешать осуществлению взаимовыгодных проектов.

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«Мы никого не хотим ущемлять», — подчеркнул Лавров.

Саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа под председательством ЮАР. В рамках встречи стороны договорились о расширении объединения. В 2024 году в состав должны войти Аргентина, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Эфиопия и Иран.

Важную роль в расширении БРИКС сыграли Россия, Индия и Китай, заявил посол Эфиопии в РФ Чам Угала Урят. При обсуждении дальнейшего принятия новых членов в состав объединения Россия планирует отдать предпочтение Белоруссии и Казахстану.