Лавров высказался о расследовании ситуации с комой Навального

Глава МИД РФ Сергей Лавров не согласен с утверждениями о том, что Россия не занимается расследованием ситуации, в результате которой Алексей Навальный попал в больницу. По словам министра, идет доследственная проверка.

«Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию, это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше Министерство внутренних дел запустило доследственную проверку, следствие может начаться, когда будет уставлено, что произошло, что, повторяю, пока не ясно», — подчеркнул Лавров. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что пока российская сторона ждет информацию от немецких врачей. Генеральная прокуратура РФ обратилась к коллегам из Германии и просила «задействовать соглашение об оказании взаимной правовой помощи».

Глава МИД РФ напомнил, что на омских врачей оказывалось большое давление, когда в их клинике находился Навальный. По его словам, «западные коллеги» подняли шум. Однако вот уже больше недели мужчина находится в немецкой клинике «Шарите», оттуда уже давно нет новостей, но никто по этому поводу не возмущается.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж принял решение сесть в Омске. Из аэропорта Навального госпитализировали в местную больницу. Там он провел чуть более двух суток, после чего его спецбортом доставили в Германию. По последним данным, он находится в коме. Угрозы для жизни нет.