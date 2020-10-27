Лавров выразил надежду на восстановление полноценного диалога России с ЕС

«Хотелось бы надеяться, что у наших европейских коллег хватит мудрости, дальновидности, просто здравого смысла, и в итоге наш диалог с Евросоюзом и его государствами-членами будет восстановлен в полном объеме на принципах добрососедства, честности, предсказуемости и открытости», — приводит издание слова российского министра иностранных дел.

Две недели назад на презентации доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история» международного дискуссионного клуба «Валдай» Лавров предупредил Брюссель, что Россия может вообще прекратить какое-либо общение с Европейским союзом.

Такое может произойти, если Запад не будет поддерживать взаимное уважение в дипломатических отношениях. Министр подчеркнул, что ответственные за внешнюю политику в Европе не понимают необходимость вежливого разговора.