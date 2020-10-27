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    27 октября 2020, 07:19

    Лавров выразил надежду на восстановление полноценного диалога России с ЕС

    Андрей Иванов

    Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью хорватской газете «Вечерни Лист». Он отметил, что диалог между Россией и Европой на принципах честности восстановится в полном объеме, если у европейских коллег «хватит мудрости и здравого смысла».
    Лавров выразил надежду на восстановление полноценного диалога России с ЕС

    «Хотелось бы надеяться, что у наших европейских коллег хватит мудрости, дальновидности, просто здравого смысла, и в итоге наш диалог с Евросоюзом и его государствами-членами будет восстановлен в полном объеме на принципах добрососедства, честности, предсказуемости и открытости», — приводит издание слова российского министра иностранных дел.

    Две недели назад на презентации доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история» международного дискуссионного клуба «Валдай» Лавров предупредил Брюссель, что Россия может вообще прекратить какое-либо общение с Европейским союзом.

    Такое может произойти, если Запад не будет поддерживать взаимное уважение в дипломатических отношениях. Министр подчеркнул, что ответственные за внешнюю политику в Европе не понимают необходимость вежливого разговора.