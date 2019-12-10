Лавров встретится с Трампом в Овальном кабинете без прессы

Глава МИД России Сергей Лавров встретится с президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в страну. Прием в Овальном кабинете состоится за закрытыми дверями — прессу на него не пустят.

Встреча намечена на вторник, 10 декабря, на 14:30 по местному времени. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на расписание Трампа.

«После полудня президент встречается с министром иностранных дел Российской Федерации. Овальный кабинет, закрыто для прессы», — указано в документе.

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Сколько будет продолжаться встреча, не упоминается.

Сергей Лавров посетит Вашингтон с рабочим визитом. Он должен встретиться с госсекретарем США Майком Помпео. В Госдепе ждут российского дипломата к 10:30 по местному времени. На 12:00 намечен рабочий обед, после которого начнется совместная пресс-конференция министров.

Сам Помпео в интервью One America News Network заметил, что визит Лаврова пройдет на фоне импичмента Трампа. Слушания, заметили в Госдепе, не должны мешать работе администрации.