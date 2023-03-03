03 марта 2023, 10:08
Лавров встретился в Нью-Дели с главой МИД Армении
Глава МИД Лавров встретился в Нью-Дели с армянским коллегой Араратом Мирзояном
Глава МИД России Сергей Лавров провел в Нью-Дели встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Сергей Лавров встретил министра иностранных дел Армении и задал направление переговоров», — написала дипломат.
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Лавров поинтересовался у Мирзояна, когда тот прилетел в Индию. Министр ответил, что накануне, передал ТАСС. Глава МИД Армении намерен пробыть в Нью-Дели 3 и 4 марта. Встреча двух министров прошла без прессы.
Перед приездом в Нью-Дели на встречу глав МИД стран G20 Лавров посетил с рабочим визитом Баку, где встретился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
В середине января Армения уличила Азербайджан в бесчеловечной блокаде жителей Нагорного Карабаха. Тогда Мирзоян попросил страны G20 повлиять на Азербайджан для открытия Лачинского коридора.
Армения
Сергей Лавров
МИД РФ
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