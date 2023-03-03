Мир 03 марта 2023, 10:08 Лавров встретился в Нью-Дели с главой МИД Армении Глава МИД Лавров встретился в Нью-Дели с армянским коллегой Араратом Мирзояном РИА «Новости»

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Глава МИД России Сергей Лавров провел в Нью-Дели встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Сергей Лавров встретил министра иностранных дел Армении и задал направление переговоров», — написала дипломат.

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Лавров поинтересовался у Мирзояна, когда тот прилетел в Индию. Министр ответил, что накануне, передал ТАСС. Глава МИД Армении намерен пробыть в Нью-Дели 3 и 4 марта. Встреча двух министров прошла без прессы.

Перед приездом в Нью-Дели на встречу глав МИД стран G20 Лавров посетил с рабочим визитом Баку, где встретился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

В середине января Армения уличила Азербайджан в бесчеловечной блокаде жителей Нагорного Карабаха. Тогда Мирзоян попросил страны G20 повлиять на Азербайджан для открытия Лачинского коридора.