Мир 06 сентября 2023, 13:31 Лавров встретился с главой МИД Индии в Джакарте Глава МИД РФ Лавров встретился с коллегой из Индии Джайшанкаром в Джакарте

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в индонезийской Джакарте. Кадры этой встречи опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

На ролике Лавров и глава МИД Индии пожимают друг другу руку, рассаживаются в кресла в сопровождении делегаций и приступают к переговорам. На столиках в помещении стоят бутылки воды со стаканами, а также размещены флаги обеих стран.

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Встреча проходит в преддверии саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели, где Сергею Лаврову предстоит выступить на двух пленарных заседаниях, сообщил ТАСС. Мероприятие состоится 9 и 10 сентября.

Глава МИД России прибыл в Индонезию сегодня для участия в Восточноазиатском саммите. Как ранее отметила Мария Захарова, Лаврова приняли душевно. В Джакарте он проведет несколько встреч с региональными партнерами, а после саммита отправится в Бангладеш.