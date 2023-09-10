Мир 10 сентября 2023, 08:33 Лавров возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди Глава МИД Лавров почтил память Махатмы Ганди в Нью-Дели РИА «Новости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу Махатмы Ганди в Нью-Дели. Вместе с главой МИД РФ на мероприятии были другие представители G20, писал ТАСС.

«Участники церемонии выстроились по периметру мемориала, почтили молчанием память Ганди», — передало агентство.

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Все гости церемонии получили в подарок традиционные индийские шарфы, сделанные из ткани «кхади». Этот материал разработал знаменитый политик Махатмой Ганди, ставший известным миру благодаря своей философии ненасилия.

Ткань известна с древности по всей Южной Азии, ее вырабатывают вручную. Сам шарф — бежевый и украшен символами G20.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20 9 сентября. Встреча представителей «Большой двадцатки» закончится 10 сентября.

На саммите государства G20 выступили против использования ядерного оружия или соответствующих угроз. Кроме того, лидеры «Большой двадцатки» выступили за полное выполнение черноморской инициативы и обеспечение поставок российских удобрений. Также было объявлено о присоединение Африканского союза к G20.

Украину на саммит не позвали. Тем не менее представитель МИД страны Олег Николенко заявил — G20 нечем гордиться, она не включила в декларацию пункты о России. Он добавил, что участие украинской стороны позволило бы участникам «лучше понять ситуацию».