Лавров во время пресс-конференции обратил внимание на «манеры» BBC

Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Душанбе обратил внимание на поведение представителя BBC,написал сайт RT.

В начале своего выступления Лавров отметил, что были проведены «содержательные переговоры». В этот момент к трибуне подошел журналист с микрофонами BBC и стал устанавливать их на стол.

«Это BBC такие манеры практикует?» — с улыбкой задал вопрос глава МИД РФ.

После своего замечания Лавров продолжил выступление.

Ранее немецкое издание Die Welt выпустило заметку о том, что «Россия предостерегла Запад от притязаний на владение Арктикой». Поводом послужило заявление главы российского МИД в преддверии встречи Арктического совета. Читателей издания возмутила позиция Москвы.

17 мая Лавров заявил о «причитаниях» других стран из-за того, что Россия разворачивает военную активность в Арктике.

«Но всем прекрасно было давно известно, что это наша территория, это наша земля», — сказал министр.

Он также сообщил о претензиях к Норвегии, «которая всячески пытается обосновать необходимость перехода НАТО в Арктику».