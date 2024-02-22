Мир 22 февраля 2024, 20:36 Лавров в ответ на заявление Блинкена пожелал американцам «не подавиться» Глава МИД Лавров пожелал американцам «не подавиться за демократическим столом» Pxhere

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожелал коллегам из Соединенных Штатов «не подавиться за демократическим столом». Слова дипломата привело РИА «Новости».

Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности ответил на вопрос об изменениях в международной системе из-за соперничества с Китаем. Политик заявил, что у стран есть выбор — оставаться за столом международной системы или быть в меню.

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«Я бы только пожелал, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились», — прокомментировал слова Блинкена Лавров.

Глава МИД отметил, что Россия давно перестала участвовать в Мюнхенской конференции, потому что она за последние годы превратилась в «междусобойчик», где западные страны сами себя убеждают в собственной «правоте».

Ранее Блинкен обнародовал инструкцию, согласно которой американские сотрудники представительств не должны использовать «проблемные» слова «отец», «мать», «жена» и «муж».Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на это отметила, что работники Госдепа США должны заслужить обращение «люди».