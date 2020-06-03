Лавров: установлению сотрудничества между РФ и ПНС мешает заточение россиян в «Митиге»

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с делегацией Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

В ходе переговоров министр поднял вопрос о необходимости скорейшего освобождения граждан России из тюремных застенков «Митиги». Лавров обсудил сложившуюся ситуацию, в том числе и ливийский кризис, с главой МИД ПНС Мухаммедом Сиялой и вице-премьером ПНС Ахмедом Майтыгом.

Глава российского МИД в ходе переговоров заявил, что Москва также поддерживает мирные инициативы председателя Палаты представителей Ливии.

Лавров подчеркнул, что удержание российских социологов в триполитанской тюрьме мешает установлению сотрудничества. ПНС Ливии должно освободить и вернуть на родину Максима Шугалея и Самера Суэйфана.