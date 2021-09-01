Лавров усомнился в здравомыслии Зеленского после слов о «грязном российском газе»

Упражнения украинских политиков в словесной эквилибристике делаются не от большого ума. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский газ «самый грязный в мире».

Лавров отметил, что все подобные заявления Киева искусственно наращивают русофобскую риторику, чтобы получить поддержку Запада, который пытается ограничить внешнюю политику России.

«Украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь — это их исконное название. То говорят, что крещение Руси — это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума», — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что украинский режим занимается спекуляцией, чтобы хоть как-то сохранить поддержку Запада, который не видит причин в дальнейшем сотрудничестве с Киевом. Но сделать практические шаги пока не может.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм назвал российский газ «самым грязным в мире». По словам украинского лидера, в ходе добычи и транспортировки топлива якобы происходят значительные выбросы метана. Также на встрече с Грэнхолм Зеленский призвал к скорейшему началу переговоров с США и Германией по сохранению транзита российского газа через территорию Украины.