09 февраля 2023, 16:02
Лавров уличил Запад в отсутствии веры в демократию
Лавров: западные политики не верят в демократию
Запад не верит ни в какую демократию. Таким мнением поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его процитировал ТАСС.
Он оценил отношение западных государств к демократии во время выступления на совместной пресс-конференции с главой МИД Судана Али ас-Садыком Али.
Реклама
«Они носятся по всему миру, пытаясь убедить развивающиеся страны в необходимости осуждать Российскую Федерацию, подрывать отношения с РФ», — напомнил Лавров.
Реклама
По его мнению, эти действия Запада — доказательство неверия ЕС и США в демократию.
«Ни в какое равноправие всех государств на международной арене [они] не верят», — подчеркнул Лавров.
Он сказал, что в ином случае Запад не вмешивался в дела развивающихся стран и не пытался повлиять на мнения и действия местных правительств — как внутренние, так и внешние.
Также Лавров отметил, что Россия придерживается позиции, отличной от действий Запада.
«Национальный диалог должен развиваться прежде всего самими суданцами без вмешательства извне», — подчеркнул он.
По словам Лаврова, этой стране никто не вправе раздавать какие-либо советы.
Сергей Лавров
Запад
Реклама
Реклама