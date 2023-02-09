Мир 09 февраля 2023, 16:02 Лавров уличил Запад в отсутствии веры в демократию Лавров: западные политики не верят в демократию РИА «Новости»

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Запад не верит ни в какую демократию. Таким мнением поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его процитировал ТАСС.

Он оценил отношение западных государств к демократии во время выступления на совместной пресс-конференции с главой МИД Судана Али ас-Садыком Али.

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«Они носятся по всему миру, пытаясь убедить развивающиеся страны в необходимости осуждать Российскую Федерацию, подрывать отношения с РФ», — напомнил Лавров.

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По его мнению, эти действия Запада — доказательство неверия ЕС и США в демократию.

«Ни в какое равноправие всех государств на международной арене [они] не верят», — подчеркнул Лавров.

Он сказал, что в ином случае Запад не вмешивался в дела развивающихся стран и не пытался повлиять на мнения и действия местных правительств — как внутренние, так и внешние.

Также Лавров отметил, что Россия придерживается позиции, отличной от действий Запада.

«Национальный диалог должен развиваться прежде всего самими суданцами без вмешательства извне», — подчеркнул он.

По словам Лаврова, этой стране никто не вправе раздавать какие-либо советы.