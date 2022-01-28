Лавров указал Зеленскому, где нужно обсуждать Донбасс

Владимира Зеленского готовы принять в России, если президент Украины захочет обсудить двусторонние отношения. Но переговоры по Донбассу нужно проводить в контактной группе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, <…> пожалуйста, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург — куда договорятся», — сказал Лавров, слова которого привело РИА «Новости».

Ущерб отношениям двух стран наносят односторонние действия украинских властей, указал министр.

«Если у него есть, что сказать и как исправлять те шаги по их разрушению, которые инициировал Киев, Зеленский и его предшественник, мы готовы это рассмотреть», — заявил Лавров.

Донбасс — не тема для переговоров с Россией, которая не готова обсуждать с Зеленским внутриукраинский кризис. То, что президент Украины отказывается разговаривать с ДНР и ЛНР, — это плохо, но для его страны, подчеркнул дипломат.

«Но если он хочет обсуждать Донбасс, идите, пожалуйста, в контактную группу, в которой по решению „нормандского формата“ должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском», — отметил он.

Лавров в интервью российским радиостанциям также назвал возможную причину эвакуации западных дипломатов с Украины. Он предположил, что на Западе могут что-то знать, чего не знают остальные, передала газета «Известия».

Глава МИД не исключил, что из-за возможных провокаций Россия тоже примет меры предосторожности в отношении своих дипломатов, сообщил RT.