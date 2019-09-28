Лавров указал на зависимость риторики США от настроения

Министр иностранных дел Сергей Лавров указал на нестыковки в позиции США по Сирии. По его мнению, американская риторика зависит от настроения и политической конъюнктуры.

Выступая на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Лавров заявил, что правительство Сирии подтверждает все свои обязательства. Так он прокомментировал слова спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который посчитал, что сирийское правительство намерено добиться военной победы. Лавров сказал, что ему о таком неизвестно, передает ТАСС.

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Лавров добавил, что сирийское правительство при поддержке России добивает остатки террористов. Он призвал не проводить параллель между борьбой с терроризмом и военным решением конфликта.

«Но их (США — прим.ред.) комментарии что по Сирии, что по любому другому конфликту меняются день ото дня, в зависимости от настроения, политической конъюнктуры, существующей на данный момент», — сказал Лавров и указал, что Москва и Вашингтон находятся в постоянном контакте по Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия с 2015 года ведет операцию против террористов по официальному запросу Дамаска. США и их союзники, объединившиеся в коалицию, с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против террористических группировок без согласия властей страны.