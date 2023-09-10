Мир 10 сентября 2023, 13:14 Лавров указал на возможное включение ЕАЭС в «Группу двадцати» Глава МИД Лавров: ЕАЭС может подключиться к G20 по примеру Африканского союза РИА «Новости»

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) получит возможность присоединиться к G20 по примеру Африканского союза в качестве важного регионального объединения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита «Двадцатки».

По его мнению, присоединение Африканского союза показало «наличие тенденций». Дипломат заявил об идеях участия в G20 Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Лиги арабских государств. Он предположил, что в будущем присоединиться к организации захочет и Евросоюз.

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«Кстати, туда надо будет, в эту группу, Евросоюз перевести. Потому что, честно говоря, как-то непропорционально это выглядит — [на саммитах G20 наравне работают] и ведущие страны Евросоюза, и руководство Евросовета и Еврокомиссии», — указал глава МИД.

Лавров обратил внимание, что вопросов по этой теме накопилось очень много, но все они решатся в будущем.

«Но жизнь подскажет», — заключил дипломат.

Ранее Лавров назвал саммит «Большой двадцатки» успехом всех стран G20. По его словам, особую активность в мероприятии показали представители Глобального Юга.