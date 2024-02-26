26 февраля 2024, 17:45
Лавров указал на провальные попытки Запада изолировать Россию
Лавров: Запад не смог изолировать Россию, с ней хотят поддерживать контакты
Западным странам не удалось изолировать Россию, поскольку она является неотъемлемой частью международного сообщества и субъектом геополитики. Такое мнение выразил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления на Наблюдательном совете МГИМО.
«Моя поездка в Латинскую Америку подтвердила, что Россию любят, Россию хотят как можно чаще видеть на различных мероприятиях. И к нам хотят приезжать по правительством и по неофициальной, в том числе образовательной линии», — отметил дипломат.
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Лавров обратил внимание, что в МГИМО начали преподавать редкие языки. По его мнению, это нельзя назвать «поворотом на Восток», поскольку Россия никогда не отворачивалась от этого региона.
«Это Запад от нас отвернулся», — подытожил министр.
Ранее Лавров назвал современные российско-китайские отношения лучшими за всю многовековую историю сотрудничества государств.
Сергей Лавров
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