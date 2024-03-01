Мир 01 марта 2024, 17:54 Лавров указал на присутствие кадровых офицеров Запада на Украине Лавров: на Украине есть не только наемники, но и кадровые офицеры стран Запада РИА «Новости»

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На территории Украины давно присутствуют не только иностранные наемники, но и кадровые офицеры других государств, в том числе Франции и Великобритании. Об этом на дипломатическом форуме в Анталье сказал глава МИД России Сергей Лавров.

«До государственного переворота на Украине американцы сидели сотнями в министерствах. На самом деле, там есть кадровые офицеры: французы и англичане. Нам хорошо известно об этом», — заявил он.

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Лавров отметил, что российская сторона уже официально зафиксирована желание Запада ввести на Украину свои войска.

«Они там уже есть неофициально, а теперь сам факт желания ввести войска зафиксировали официально. Дальнобойные средства Украины без этих инструкторов не смогли бы работать против городов в России, мы прекрасно понимаем это», — отреагировал министр на заявление французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск Европы на Украину.

Лидер Франции отмечал, что каждое его слово на данную тему оказалось выверенным и взвешенным. Отправку войск из Европы на Украину Макрон назвал серьезной темой.