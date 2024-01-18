Мир 18 января 2024, 14:56 Лавров указал на попытки Запада сделать киевский режим более покладистым Лавров: Запад стремится сделать Зеленского более покладистым РИА «Новости»

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось, и страны Запада осознали свою ошибку. Теперь они сосредоточились одновременно на поддержке киевского режима и на том, чтобы сделать его более покладистым, заявил на пресс-конференции по итогам российской дипломатии министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Коллективный Запад, по его словам, хотел бы иметь больше гибкости, потому что разрекламированный блицкриг не привел к поражению России и оказался иллюзией. Сергей Лавров заявил, что ситуация кардинально изменилась, прежде всего в западных умах.

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«Они поняли свою ошибку, ее признать трудно. И это выражается в том, что они сейчас ищут какие-то внешние сигналы, позволяющие вроде бы и Украину поддерживать, а с другой стороны позволяющие подталкивать Киев к тому, чтобы он все-таки стал более покладистым, стал слушаться своих западных начальников», — сказал глава МИД.

Запад настоятельно рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому провести выборы в 2024 году, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволят вернуть его в русло интересов Запада, объяснил министр. Лавров отметил, что украинский лидер отбился от рук.