Мир 20 июня 2023, 16:25 Лавров указал на отсутствие континентальных амбиций у ОДКБ Глава МИД Лавров заявил, что ОДКБ не претендует на ведущую роль в Евразии РИА «Новости»

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Организация Договора о коллективной безопасности в отличие от НАТО не ставит своей целью занять ведущую роль в Евразии. Об этом по итогам заседания глав МИД стран — членов ОДКБ заявил российский министр Сергей Лавров, его слова привел ТАСС.

«ОДКБ не претендует на то, чтобы занять на всем евразийском континенте ведущую роль, хотя НАТО занимается именно этим», — сказал он.

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По словам Лаврова, ОДКБ не нужно придавать статус блока, который кому-то противостоит.

«Еще много лет назад ОДКБ предлагала НАТО наладить определенные контакты по линии секретариатов для совместного решения сложных проблем и укрепления взаимодействия. Но натовцы отвечали высокомерно, подчеркивая курс на доминирование и применение идущих вразрез с международным правом своих правил», — добавил глава МИД России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что НАТО не оставит в покое ОДКБ даже после завершения украинского конфликта, писал RT.