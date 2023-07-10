Мир 10 июля 2023, 17:35 Лавров указал на невозможность улучшения условий зерновой сделки Глава МИД Лавров: условия зерновой сделки невозможно улучшить, поскольку их не выполняют Unsplash

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Условия зерновой сделки нельзя улучшить, поскольку фактически они не выполняются. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Главе МИД задали вопрос, возможно ли улучшить условия зерновой сделки. Лавров ответил, что российская часть этого соглашения не выполнялась ни по одному из пунктов.

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Представители ООН, генсек организации Антониу Гутерриш и его заместители много месяцев говорят, что прилагают неимоверные усилия для выполнения условий пакета, отметил министр. Глава дипломатического ведомства обратил внимание, что эти усилия не дали никакого результата, сообщил RT.

«Поэтому как можно что-то несуществующее улучшать, я не знаю», — заключил Лавров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не планировали обсуждать зерновую сделку по телефону в ближайшее время. Однако главы государств могут оперативно согласовать телефонные контакты, если возникнет необходимость, отметил Песков.