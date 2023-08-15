Мир 15 августа 2023, 13:06 Лавров указал на игнорирование Западом опасности поставляемого Украине оружия Лавров: Запад проигнорировал сигнал об опасности поставляемого Украине оружия U.S. Department of Defense

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Западные страны отказались реагировать на четкие сигналы об опасности распространения поставленного Украине вооружения. Об этом на XI Московской конференции по международной безопасности заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Все наши отрезвляющие сигналы искажают либо игнорируют в пропагандистских целях. Фактов уже немало предъявили, но Запад существенно повышает риск прямого столкновения ядерных держав», — сказал он.

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Глава ведомства отметил, что ради спасения проекта по сдерживанию России Евросоюз продолжает провоцировать расползание оружия по всему миру, разжигать конфликт и накачивать Украину передовыми видами военной техники.

«Очевидно, что попытка сломить Россию при помощи украинских националистов стала элементом курса по реанимации однополярного мира. Ту же самую цель они преследуют в остальных регионах, чтобы убрать препятствия с планов США», — добавил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что причиной всех вызовов безопасности в мире стали геополитические авантюры Запада.