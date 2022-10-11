Лавров указал на главную проблему Совбеза ООН | 360°

Мир 11 октября 2022, 14:01 Поделиться Telegram

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Viber Лавров указал на главную проблему Совбеза ООН Глава МИД России Лавров заявил о необходимости реформировать Совбез ООН РИА Новости

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Совету Безопасности ООН необходимо меняться и включать в его состав развивающиеся страны. Об этом в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр пояснил, что когда из 15 членов Совета почти половину составляют представители стран Запада, то теряется принцип справедливости при любом голосовании которое выносится на обсуждение. По словам Лаврова, реформа назрела уже давно.

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«Когда из 15 членов Совета Безопасности в прошлом году шесть, а в будущем году с учетом переизбрания непостоянных членов уже будет семь западных стран, почти половина, конечно, это никуда не годится, конечно, это не репрезентативный состав», — пояснил Лавров.

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По его словам, необходимо решать вопрос регулярного отсутствия развивающихся стран в составе Совета Безопасности.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России заявлял, что в Совет Безопасности ООН необходимо ввести Индию, Бразилию, а представителей стран Африканского континента по итогам реформы.

Лавров подчеркивал, что центральному руководящему органу ООН необходимо принимать во внимание и учитывать интересы развивающихся стран.

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