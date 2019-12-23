Лавров: Трамп может приехать в Москву на День Победы

Президент США Дональд Трамп заинтересовался возможностью посетить Москву в следующем году. Речь идет о вероятном визите американского лидера в столицу 9 мая, в День Победы в Великой Отечественной войне.

О вероятном визите главы Белого дома рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого процитировал «Интерфакс».

«В ходе моего визита в Вашингтон Трамп проявил интерес посетить Москву 9 мая следующего года», — пояснил глава МИД РФ.

Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в США 10 декабря. Министр российского внешнеполитического ведомства принял участие в переговорах с госсекретарем Майком Помпео и встретился с Трампом.

Во время диалога стороны подняли вопросы, касающиеся Сирии и Украины, обсудили ситуацию в Ливии, Афганистане и Венесуэле.

На встрече шла речь и о стратегической стабильности, перспективах СНВ-3 и положении дел в КНДР.

Лавров заметил, что американский президент обладает редкой для ведущих политиков чертой характера: он прямолинеен, что импонирует самому российскому дипломату.