    23 декабря 2019, 11:45

    Лавров: Трамп может приехать в Москву на День Победы

    Александра Ломейко

    Президент США Дональд Трамп заинтересовался возможностью посетить Москву в следующем году. Речь идет о вероятном визите американского лидера в столицу 9 мая, в День Победы в Великой Отечественной войне.
    Лавров: Трамп может приехать в Москву на День Победы

    О вероятном визите главы Белого дома рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого процитировал «Интерфакс».

    «В ходе моего визита в Вашингтон Трамп проявил интерес посетить Москву 9 мая следующего года», — пояснил глава МИД РФ.

    Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в США 10 декабря. Министр российского внешнеполитического ведомства принял участие в переговорах с госсекретарем Майком Помпео и встретился с Трампом.

    Во время диалога стороны подняли вопросы, касающиеся Сирии и Украины, обсудили ситуацию в Ливии, Афганистане и Венесуэле.

    На встрече шла речь и о стратегической стабильности, перспективах СНВ-3 и положении дел в КНДР.

    Лавров заметил, что американский президент обладает редкой для ведущих политиков чертой характера: он прямолинеен, что импонирует самому российскому дипломату.