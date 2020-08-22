Лавров связал санкции с желанием США с отказаться от обязательств

По его словам, это доказывает введение экстерриториальных санкций в отношении Китая. По мнению США, Пекин представляет угрозу, так как слишком много продает и слишком мало покупает у американцев. По этой причине Вашингтон ввел ограничения на импорт из КНР.

Министр также отметил, что США считают, что Иран «плохо себя ведет, хотя и выполняет все договоренности» в рамках иранской ядерной сделки, поэтому и вводят против него санкции.

Лавров упомянул и Венесуэлу, когда США посчитали, что президент латиноамериканской страны Николас Мадуро «заслуживает наказания» и наложили санкции.

«А потом заявляют всем остальным странам мира, чтобы они не смели торговать с теми государствами, которые США хотят изолировать», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Латвия и Эстония введут санкции в отношении чиновников, причастных к фальсификации президентских выборов в Белоруссии. Ограничительные меры также коснутся тех, кто ответственен за применение насилия в отношении демонстрантов.