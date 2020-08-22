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    22 августа 2020, 22:58

    Лавров связал санкции с желанием США с отказаться от обязательств

    Александра Каширина

    Последние внешнеполитические шаги администрации США свидетельствуют об их стремлении не быть связанными никакими многосторонними обязательствами с другими странами. Такое мнение выразил глава российского МИДа Сергей Лавров во время интервью на телеканале «Россия 1».
    Лавров связал санкции с желанием США с отказаться от обязательств

    По его словам, это доказывает введение экстерриториальных санкций в отношении Китая. По мнению США, Пекин представляет угрозу, так как слишком много продает и слишком мало покупает у американцев. По этой причине Вашингтон ввел ограничения на импорт из КНР.

    Министр также отметил, что США считают, что Иран «плохо себя ведет, хотя и выполняет все договоренности» в рамках иранской ядерной сделки, поэтому и вводят против него санкции.

    Лавров упомянул и Венесуэлу, когда США посчитали, что президент латиноамериканской страны Николас Мадуро «заслуживает наказания» и наложили санкции.

    «А потом заявляют всем остальным странам мира, чтобы они не смели торговать с теми государствами, которые США хотят изолировать», — заключил он.

    Ранее сообщалось, что Латвия и Эстония введут санкции в отношении чиновников, причастных к фальсификации президентских выборов в Белоруссии. Ограничительные меры также коснутся тех, кто ответственен за применение насилия в отношении демонстрантов.

    Новости SMI.FM