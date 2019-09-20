Лавров: США начали размещать оружие в космосе

США приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего».

Материал Лаврова был подготовлен для журнала «Россия в глобальной политике» и опубликован на портале дипломатического ведомства.

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«Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность», — сообщил министр.

Глава МИД также напомнил и о ситуации с ДРСМД. По словам Лаврова, действия американских властей «создают риски демонтажа всей договорной архитектуры в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями».

Министр напомнил, что из-за политики, которую проводят сейчас Соединенные Штаты, мир имеет милитаризацию международных отношений и киберпространства, повышение роли ядерного оружия, а также размывание грани между силовыми и несиловыми способами достижения внешнеполитических целей.

В конце августа президент США Дональд Трамп назвал космос следующей областью военных действий во время своего выступления на церемонии старта работы космического командования Соединенных Штатов. Об этом сообщил RT.