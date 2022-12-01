Мир 01 декабря 2022, 12:19 Лавров сообщил о попытках Европы построить безопасность без России и Белоруссии Глава МИД Лавров: России не нужна безопасность в Европе без ее участия РИА «Новости»

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Европа пытается выстроить безопасность в регионе без участия России и Белоруссии, заявил глава МИД Сергей Лавров. В ходе пресс-конференции он отметил, что РФ не устраивает такой подход. Трансляцию выступления провели в YouTube-канале министерства.

«Они уже пытаются выстраивать безопасность без России и Белоруссии. Но им сейчас нужно договориться между собой», — отметил министр иностранных дел. Лавров добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон отправился в США «жаловаться» — чем это закончится — неизвестно, но РФ такая безопасность не нужна.

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По словам Сергея Лаврова, в этом вопросе США подчинили себе Европу. В ЕС не раз поднимали вопрос о стратегической автономии, а Франция выступала за создание вооруженных сил Евросоюза. Глава МИД подчеркнул, что американские власти прямо запретили европейским политикам даже думать об этом.

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Члены миссии ОБСЕ участвовали в корректировке огня по ДНР и ЛНР, заявил Сергей Лавров. По его словам, появились доказательства взаимодействия наблюдателей с западными спецслужбами.