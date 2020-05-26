По данным «Экспресс-газеты», он заявил, что «проблемы, которые сейчас раздувают вокруг Гонконга, являются проблемами, относящимися к внутренним делам КНР, мы их в качестве таковых и рассматриваем».

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин заявил, что ситуацию в Сирии удалось улучшить. Однако, по его мнению, стабильность не наступит в ближайшее время.