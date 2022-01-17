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    17 января 2022, 16:39

    Лавров шуткой ответил на заявление о 18 сценариях США по Украине

    Глава МИД Лавров пошутил о конкурсе спецслужб США на слова о 18 сценариях по Украине

    Анатолий Минкин

    Спецслужбы США, вероятно, устроили внутренний конкурс на лучший сценарий при эскалации ситуации на Украине. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров шуткой ответил на заявление о 18 сценариях США по Украине

    Так руководитель внешнеполитического ведомства отреагировал на заявление заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд. Она заявила, что США разработали 18 различных сценариев дальнейших действий в случае эскалации вокруг Украины.

    «Вроде бы у Соединенных Штатов, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может, вот 17 плюс Госдепартамент — 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс», — не исключил Лавров.

    Министр отметил, что сейчас со стороны США распространяется информация, что Россия готовит провокацию с нападением на население Донбасса, чтобы получить предлог для вторжения в соседнюю страну. Все подобные заявления Лавров назвал дезинформацией.

    Он напомнил, что Украина оказалась в кризисе вовсе не по вине России, а в результате государственного переворота 2014 года, к которому США имели непосредственное отношение. На сегодняшний день американцы сохраняют контроль и внешнее управление на Украине.