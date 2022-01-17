Лавров шуткой ответил на заявление о 18 сценариях США по Украине

Спецслужбы США, вероятно, устроили внутренний конкурс на лучший сценарий при эскалации ситуации на Украине. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Так руководитель внешнеполитического ведомства отреагировал на заявление заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд. Она заявила, что США разработали 18 различных сценариев дальнейших действий в случае эскалации вокруг Украины.

«Вроде бы у Соединенных Штатов, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может, вот 17 плюс Госдепартамент — 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс», — не исключил Лавров.

Министр отметил, что сейчас со стороны США распространяется информация, что Россия готовит провокацию с нападением на население Донбасса, чтобы получить предлог для вторжения в соседнюю страну. Все подобные заявления Лавров назвал дезинформацией.

Он напомнил, что Украина оказалась в кризисе вовсе не по вине России, а в результате государственного переворота 2014 года, к которому США имели непосредственное отношение. На сегодняшний день американцы сохраняют контроль и внешнее управление на Украине.