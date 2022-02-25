Лавров: шанс на переговоры по безопасности сохранялся до последнего

Шанс на переговоры между Россией и Западом по гарантиям безопасности сохранялся до последнего. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы всегда были за переговоры. Шанс сохранялся до последнего», — привело слова министра РИА «Новости».

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, рассказы Запада о том, что Москва ведет себя агрессивно и не садится за стол переговоров, — «это вранье абсолютное. Она подчеркнула, что именно западные страны «закрыли все опции для переговорного процесса» с РФ.

На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен должен был встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым для следующего раунда переговоров по Украине и гарантиям безопасности.

23 февраля госсекретарь США объявил об отмене встречи. США, заявил Блинкен, не позволят РФ «притворяться участниками дипломатического процесса» и «двигаться по пути конфликта». При этом американская сторона вместе с партнерами «открыты дипломатии», указал он.