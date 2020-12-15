Лавров счел несущественным отказ политиков из Боснии и Герцеговины от встречи с ним

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ двух членов президиума Боснии и Герцеговины от встречи с ним несущественен. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Политики, которые такое решение приняли, я думаю, не являются самостоятельными, явно действуют по чьей-то подсказке и, скорее всего, выражают интересы не своих избирателей, по крайней мере, большинства своих избирателей, а интересы внешних сил», — сказал он.

По мнению Лаврова, эти политические силы не заинтересованы не только в развитии российско-боснийских и российско-сербских отношений, но и в реализации стран Западных Балкан своего права на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества со всеми внешними партнерами.

Глава МИД в своей речи напомнил слова Федерико Морегини, который в прошлом занимал пост представителя ЕС о том, что Балканы являются зоной интересов Евросоюза и всем остальным, включая Россию, там делать нечего.

Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встретиться с Сергеем Лавровым.