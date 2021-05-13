Лавров счел неприемлемым и опасным выработку Западом правил «за спиной»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем заявил о неизменной поддержке Организации и недопустимости попыток западных стран «вырабатывать правила» за спиной мирового сообщества.

«Считаем неприемлемым и опасным, когда за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие правила, которые затем навязываются остальным в качестве универсальных норм», — приводит РИА «Новости» слова Лаврова, сказанные на пресс-конференции.

Глава российского МИД также сообщил, что на переговорах с Гутеррешем подтвердил позицию России о недопустимости односторонних подходов в международной политике.

Лавров подчеркнул, что «внедрение концепции так называемых правил наносит ощутимый ущерб по центральной координирующей роли ООН в мировых делах». Глава российской дипломатии заметил, что Россия неизменно поддерживает деятельность всемирной организации.

Применение силы без санкции Совета Безопасности и односторонние экономические санкции Лавров назвал нелегитимными действиями. Он подчеркнул, что Россия считает ООН «несущей конструкцией международной правовой системы», а для решения проблем необходимо слышать голос каждой страны.

Накануне пресс-служба российского МИД сообщила, что Лавров и госсекретарь США Тони Блинкен договорились о встрече на полях сессии Арктического совета в Рейкьявике 20 мая. На повестку встречи будут вынесены ключевые вопросы двусторонних отношений и положения дел в мире.