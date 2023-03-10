Мир 10 марта 2023, 15:23 Лавров счел лицемерной позицию Борреля по ситуации в Грузии Глава МИД РФ Лавров: позиция главы дипломатии ЕС Борреля по ситуации в Грузии лицемерна Unsplash

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Недавнее заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о протестах в Грузии лицемерно. Такое мнение в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Лицемерие, конечно, очевидное», — сказал он.

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Свое мнение он объяснил законодательством в раде западных стран. По словам Лаврова, в ряде европейских государств действуют ограничения для иноагентов, прописанные в правовых нормах. Он отметил, что некоторые законы в ЕС гораздо жестче скандального проекта правительства закавказской страны.

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«Боррель, не моргнув глазом, заявлял, что закон, который грузины продвигают в правящей партии „Грузинская мечта“, противоречит европейским ценностям», — заявил Лавров.

Также он уличил главу дипломатии ЕС в блокировке процесса присоединения закавказской страны к Евросоюзу.

Таким образом Лавров прокомментировал реакцию Борреля на недавние митинги в Грузии. Граждане этой страны уже несколько дней подряд выходят на протесты против закона об иногентах.