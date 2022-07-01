Лавров счел «глупым и стыдным» называть НАТО исключительно оборонительным альянсом

Заявлять, что НАТО — только оборонительный альянс, сегодня смешно и даже стыдно, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного университета. Об этом написал ТАСС.

«Недавно представитель Белого дома в очередной раз повторил, что России не надо бояться НАТО, вообще никому не надо бояться, потому что НАТО — это оборонительный альянс. Но это уже смешно, и для взрослых людей говорить такие очевидные глупости, я бы сказал, просто стыдно», — констатировал министр.

По мнению Сергея Лаврова, НАТО пытается найти внешнего врага, чтобы объяснить само свое существование.

«Смысл существования НАТО <…> по большому счету — это признают даже многие политики, аналитики на Западе — был утрачен в период, когда исчез Варшавский договор, исчез Советский Союз, когда были все шансы выстраивать единое пространство безопасности и экономического сотрудничества», — считает Лавров.

Министр добавил, что НАТО уже не скрывает намерений провести следующую линию обороны в Южно-Китайском море.