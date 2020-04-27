    27 апреля 2020, 15:23

    Лавров: саммит в «нормандском формате» бессмысленно проводить из-за позиции Украины

    Анастасия Кременчугская

    Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил о том, что проводить саммит в «нормандском формате» бессмысленно из-за позиции украинских властей. Он должен был состояться в апреле. Об этом сообщил сайт «Известия».
    Лавров: саммит в «нормандском формате» бессмысленно проводить из-за позиции Украины

    «Ни о каком саммите речи быть не может, потому что все, что согласовано было в Париже, блокируется в работе Контактной группы и в деятельности парламента украинского, и правительства украинского по причине той позиции, которую занимают киевские власти», — сказал Лавров.

    По словам главы МИД РФ, Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, и Дмитрий Козак, замруководителя администрации российского лидера, пытались продвинуть с мертвой точки политические договоренности по Донбассу.

    На конец текущей недели запланирована встреча глав МИД стран «нормандской четверки» в формате видеоконференции.

    Лавров сообщил, что повестка еще прорабатывается.

    Ранее глава МИД сообщил о том, что украинская сторона отказывается обсуждать правовые аспекты особого политического статуса Донбасса и закрепление его в законодательстве страны.