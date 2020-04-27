Лавров: саммит в «нормандском формате» бессмысленно проводить из-за позиции Украины

«Ни о каком саммите речи быть не может, потому что все, что согласовано было в Париже, блокируется в работе Контактной группы и в деятельности парламента украинского, и правительства украинского по причине той позиции, которую занимают киевские власти», — сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, и Дмитрий Козак, замруководителя администрации российского лидера, пытались продвинуть с мертвой точки политические договоренности по Донбассу.

На конец текущей недели запланирована встреча глав МИД стран «нормандской четверки» в формате видеоконференции.

Лавров сообщил, что повестка еще прорабатывается.

Ранее глава МИД сообщил о том, что украинская сторона отказывается обсуждать правовые аспекты особого политического статуса Донбасса и закрепление его в законодательстве страны.