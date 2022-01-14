Лавров: Россия не потянет Казахстан силой в Союзное государство

Слух о возможности пригласить Казахстан в Союзное государство России и Белоруссии прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров. Он обратил внимание на то, что у Москвы «нет привычки» зазывать.

«У нас есть процедура, в соответствии с которой, если кто-то обращается, мы, конечно, рассматриваем, и рассматриваем конструктивно. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод, мы вежливые люди», — подчеркнул Лавров РИА «Новости».

До этого депутат украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Россия и Украина должны составлять единое союзное государство. Чиновник сказал, что Россия может претендовать на территорию, которая составляет современную Украину.

Он заявил, что близкие народы должны объединиться, чтобы противостоять Западу. Кива также очень высоко оценил решения российских властей относительно ситуации на Украине. Он подчеркнул, что они заслуживают глубокого уважения.